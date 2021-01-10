На симферопольские улицы с 11 января выйдут 5 новых комфортабельных автобусов. Они будут курсировать по маршруту № 88, сообщили пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».В автобусах среднего класса «КАВЗ» вмещается 80 мест, транспорт работает на природном газе, оснащен камерами видеонаблюдения и кондиционерами.Кроме этого, пассажиры смогут следить за передвижением автобусов по столичным улицам с помощью специального приложения. В автобусах установлена система ГЛОНАСС. Без проблем новым транспортом смогут пользоваться и люди с ограниченными возможностями.Напомним, с 11 января автобусы №88 «Каменка – п. Кирпичное» будут курсировать по измененному маршруту. Сначала автобус проедет от 1 до 9 остановки в Каменском массиве, затем по улице Сельской - на проспект Победы и далее по обычному маршруту в Марьино.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50