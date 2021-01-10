В Крыму в 2022 году начнет работать новое учебное заведение от КФУ - институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, заявил ректор вуза Андрей Фалалеев.Кампус построят на улице Киевской. Строительство займет один-два года. Большой новизны не будет, в институте соберут уже существующие кафедры.Туда войдут специальности издательского дела, рекламы и информационно-полиграфических технологий. Также в кампусе будут учиться студенты кафедры книжной графики, печатной продукции и дизайна. Частично переведут студентов из кафедры журналистики и культурологии.Состав преподавателей останется прежним, специалистов просто переведут в новый институт.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50