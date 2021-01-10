За 9 января в Крыму зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в «ВКонтакте».- Среди зарегистрированных случаев 7 человек болеют бессимптомно, еще 174 человека сами обратились за помощью в больницы, 37 ранее контактировали с зараженными, еще 2 случая завозные, - проинформировал Сергей Аксенов.За последние сутки сотрудники всех крымских лабораторий взяли тесты на Covid-19 у 4411 человека.Вылечиться от коронавируса за все время в республике удалось 21 820 людям. За сутки выздоровели 243 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50