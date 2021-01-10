11 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет ток.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Вилар, 2, 4;ул. Дорожная, 2-6(чет),3, 11-13(нечет);пер. Молодых Подпольщиков, 2а-4(чет), 8, 3а-3б(нечет);ул. Садовая, 90СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 12.00ул. Генерала Мельника 11-Ас 9.00 до 17.00 часовул. Степаняна 2-А;пр-т Античный 9,11;ул. Кесаева 8/4,8/5с 8.00 до 17.00поселок Любимовка ул. Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 24; ЗАО с.Перовской 724/14, 724/16, 724/2, 724; ул. Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125, 127, 133, 139, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141, 143, 147-167(нечет), 171-177(нечет)Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50