Утро 10 января порадовало симферопольцев и гостей города небольшим снегом. Впервые с начала года столицу накрыло белое одеяло.Минусовая температура ночью превратила дождь в небольшой снег, который к раннему утру перерос в полноценный лапатый снегопад. Однако, красота продержалась недолго, при температуре в +2° снег постепенно тает, к вечеру, скорее всего, от него не останется и следа.Однако, дети не унывают и, пользуясь случаем, быстро достают санки. Так, ребятишек можно было увидеть на склонах около леса на улице Балаклавской. В снежный лес ушли фотографироваться и взрослые.В местном гидрометеоцентре рассказали, что снег в столице еще ожидается в понедельник 11 января, температура воздуха опустится до -2°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50