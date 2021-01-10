Воскресенье для нескольких участников дорожного движения выдалось неудачным. 10 января в Симферополе недалеко от ботанического сада КФУ произошла авария.На проспекте Вернадского легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси №60, сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП. В Сети также появилось видео происшествия, где видно, как авто «Daewoo» серого цвета подпирает автобус «Богдан» белого цвета в левый бок.К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители и пассажиры обоих транспортных средств в порядке. ДТП лишь вызвало небольшую пробку.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50