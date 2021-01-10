В Крыму возобновляется проведение оперштаба по воде с 11 января, сообщает пресс-служба главы республики.Сергей Аксенов поручил начать совещания с понедельника.Прямую трансляцию проведения оперштаба можно будет посмотреть на личной странице главы республики, как и ранее.Напомним, Симферополь и ряд сел Бахчисарайского и Симферопольского районов перешли на почасовую подачу воды из-за засухи еще 7 сентября. Ялту и еще несколько поселков ЮБК перевели на график 14 декабря.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50