В Симферополе на улице Объездной задержали 20-ти летнего жителя Севастополя с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по РК.При досмотре у парня в куртке обнаружили 15 свертков с наркотическим веществом.У молодого человека изъяли мобильный телефон, где нашли координаты размещения других закладок. Полицейские обнаружили еще 19 полимерных свертков с наркотиками.Эксперты заключили, что вещество ни что иное, как N-метилэфедрон.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50