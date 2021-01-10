В симферопольском аэропорту задерживают четыре авиарейса в Москву, также задерживается прилет семи рейсов из Краснодара, Нижневартовска и Москвы, сообщают в пресс-службе воздушной гавани.Аэропорт работает в штатном режиме, сложности с вылетами не нарушили функционирование терминала. Предварительная причина задержки рейсов - туман и нелетная погода.Пассажирам четырех авиарейсов из Симферополя в Москву придется ждать своего вылета какое-то время.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50