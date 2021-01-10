Украинские власти планировали вернуть Крым в 2014 году с помощью десанта. Спецоперацию готовили в Генеральном штабе ВСУ, сообщил бывший секретарь СНБО Украины Сергей Кривонос.Чиновник заявил, что операция должна была пройти в три этапа.- Для захвата территории планировалось задействовать много военных частей, в том числе ВДВ, - сказал Кривонос.Однако, операция не реализовалась, а войска Украины даже не были отправлены на границы с Крымом.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50