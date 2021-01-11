11 января на Крымском полуострове зябко, ветрено и сыро. По народным приметам теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, мокрый снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Утром небольшие осадки, днем дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный до 11 м/с. Днем тепло до +4°. На дорогах местами гололедица.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром и днем местами дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до +9°.Вода в Черном море +8°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50