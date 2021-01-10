До конца вечера воды не будет в нескольких селах Красногвардейского района, а также в Щелкино и Керчи, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».Это связано с ремонтными работами, которые могут продлиться до 19.00. Так, воды сейчас нет в селе Калинино, а также на ул. Ленина, ул. Мира, ул. Заводская и ул. Днепровская села Марьяновка. Кроме этого, краны будут пусты в домах города Щелкино и на 3 улицах Керчи: ул. Курганная; ул. Карпекина; ул. Ягунова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50