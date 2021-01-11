Стало известно, какие города наиболее востребованы для путешествий женщин с детьми в середине зимы. Хотя новогодние каникулы и завершились, но желающие подышать морским воздухом есть.- В десятку попали Ялта, Симферополь, Мисхор и Севастополь в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Пермь, - озвучили рейтинг эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Топ-10 популярных городов для путешествий женщин с детьми в январе 2021-ого (средняя цена аренды жилья в рублях за сутки)Ялта, 4177Сочи, 1967Симферополь, 2099Санкт-Петербург, 2364Мисхор, 6222Севастополь, 3748Казань, 2467Нижний Новгород, 2500Москва, 1500Пермь, 1700Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50