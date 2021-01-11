В Симферополе в продуктовом магазине похитили платежный терминал. В полицию обратился продавец.Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 62-летнего местного жителя, который признался в содеянном.- Мужчина с 1999 года несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести, - отметили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанного арестовали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50