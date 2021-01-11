За последние сутки в Крыму зарегистрировали 202 новых случая коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 4 человека переносят болезнь без симптомов.- Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.За истекшие сутки на территории полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 3188 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, а выздоровевших за весь период – 21 875 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50