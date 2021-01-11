За сутки коронавирус унес жизни еще шести заболевших пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.Таким образом, общее количество летальных случаев с начала пандемии составило 597 человек.На полуострове, напомним, за последние сутки подтверждено 202 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус зарегистрировали у 27 783 человек. Выздоровевших за весь период - 21 875 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50