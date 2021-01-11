Крымчанин, приревновав бывшую возлюбленную, стал угрожать женщине убийством. Ссора стала развиваться и мужчина ударил избранницу по голове, сообщили в пресс-службе МВД по РК.Испуганная женщина позвонила в полицию и рассказала, что на ее жизнь покушаются.- Мужчина пришел в квартиру к бывшей сожительнице и учинил жуткую ссору. Он несколько раз ударил любимую по голове, а после нашел чулки и принялся душить ее, выкрикивая, что убьет, - отметили в ведомстве.Ранее крымчанин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Разбойник признался, что даже после расставания горячо любил свою бывшую сожительницу. А неадекватное поведение сформировалось на фоне ревности.Теперь мужчина ответил за свое деяния по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Его могут посадить в тюрьму на 2 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50