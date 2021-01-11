В феврале крымчан ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с праздником День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.Так, рабочий день 22 февраля переносится на субботу (20 февраля), сообщили в Роструде. Таким образом, выходными днями будут 21-23 числа, а рабочими – 24-26 февраля.В общей сложности россиян в этом году ждет одна длинная рабочая неделя и семь коротких. В целом же жители РФ будут праздновать 30 дней.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50