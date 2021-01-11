В Симферополе 10 января часть улиц осталась без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».Отмечается, что порыв водовода произошел в районе дома №55 на улице Лазурная.С 18.00 10 января нет воды на улицах Лазурная, Лесная, также водоснабжение отсутствует на улицах Родниковая и Водников.По данным ведомства, 11 января из-за ремонтных работ нет воды в поселке Зуя )с 9.00 по 19.00), в Джанкое на улице Некрасова (с 9.00 до 15.00), в селах Абрикосовка и Приветном до 17.00. Также без воды остаются жители Керчи по адресам: ул.1 Пятилетки 27 А.Б.В.Г, ул. Всесоюзная, 5. ул.Генерала Петрова 70, 76, 78. ул. Войкова с №15 по №38, ул. Буденного 2/5, 3, 7, 9, 11 ул. Блюхера 4, 6, 8. ул. Рыбаков 1, . ул.Марата 1-20. ул. Ворошилова, 23.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50