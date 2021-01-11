Правительство РФ приняло решение продлить еще на 5 лет госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Вместе с продлением увеличат и объемы финансирования почти в 1,7 раза – до 713 миллиардов рублей.- Слова «2019-2022 годы» заменить на слова «2019-2024 годы», - говорится в документе, который опубликовали на официальном портале правительства России.Госпрограмма развития региона приняли еще в январе 2019 года. Реализация предполагалась в один этап. Общий объем средств, выделенных для этих целей, составил почти 430 миллиардов рублей.Напомним, государственная программа развития Крыма является составной частью ФЦП, принятой правительством России еще в 2014 году и изначально рассчитанной до 2020 года. Однако программу уже несколько раз продлевали.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50