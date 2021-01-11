Землетрясение, которое произошло в Анапе, повредило старый чугунный водовод в Керчи. Последствия ЧП уже устранили, сообщил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.- Вчера на конец дня в Керчи убраны последствия землетрясения в Анапе, где у нас было достаточно много повреждений по выходу из строя чугунных водоводов. С этой задачей ГУП «Вода Крыма» справилась за месяц. Водоснабжение и водоснабжение для отопления будет гарантированно обеспечено, - сказал Баженов.Напомним, 12 декабря в Черном море около Анапы произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.3.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50