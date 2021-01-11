Руководство межрайонного управления Пенсионного фонда России планирует построить в центре Джанкое четырехэтажное здание за 133 миллиона рублей. Однако в Госдуме стоимость считают необоснованной, сообщает ForPost.Судя по заявке, опубликованной на официальном сайте госзакупок, здание собираются возводить за счет бюджетных средств. Но член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Виталий Пашин считает стоимость неоправданной и потребовал проверку Федеральной антимонопольной службы.- Повысили пенсионный возраст, в Пенсионном фонде пытаются сэкономить на гражданах, но не на своих территориальных отделениях. На строительство дворцов и их обслуживание ежегодно тратятся миллионы. При этом офисы в оперативное управление можно взять из госсобственности, - подчеркнул в своем Facebook депутат.Пашин также добавил, что в этом году ПФ России также планирует провести информационно-разъяснительную кампанию для граждан, на которую потратят 800 миллионов рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50