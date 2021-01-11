Семья из Симферополя решила отправить свою дочурку в «Спортивную школу олимпийского резерва по стрельбе им. В.С. Клименко». Взрослые даже не могли предположить, чем это может закончится для их ребенка.Девочка хорошо справлялась с поставленными задачами и всегда внимательно слушала тренера по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Он казался ей настоящим наставником. Но мужчина рассматривал 12-летнюю подопечную с другого ракурса и понемногу строил на нее свои грязные планы.Как удалось выяснить КП-Крым, в один из зимних дней 2017 года 66-летний тренер попросил остаться свою ученицу после занятий, долго рассказывал о ее успехах и делал различные комплименты. Ребенок ни о чем не подозревал. Как только девочка сказала, что ей пора идти, пожилой мужчина набросился на ребенка.Он изнасиловал 12-летнюю ученицу спортивной школы и пригрозил ей смертью, если та расскажет о произошедшем кому-либо.Немного повзрослев девочка все же рассказала родителям, что ей пришлось пережить в раннем возрасте. В дело вмешалась полиция.Вина тренера была доказана во время следственной проверки 1 октября 2020 года. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей». Мужчину ждет лишение свободы от семи до пятнадцати лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50