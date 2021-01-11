До Симферополя от двух водозаборов, расположенных на западе, протянут водоводы длиной почти 7,5 километров.- По Ивановка-2, Чеботарка-2 бурение и промывка произведены, ждем паспорта для закупки насосов и оборудования. Подрядчик не работал только 1 января, все остальные дни строит новые водоводы от Ивановка-2, Чеботарка-2 порядка 7,5 километров, - пояснил во время заседания оперштаба по вопросам водоснабжения руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.Он добавил, что к середине весны 2021 года планируется полное обеспечение Симферополя водой из подземных водозаборов.Напомним, в Крыму с конца лета из-за продолжительной засухи встал ребром вопрос водоснабжения. Региональным властям пришлось перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов на почасовую подачу воды.На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что пресную воду для жителей Крыма будут добывать, в том числе, из-под Азовского моря. Так он ответил на вопрос, который прозвучал из колл-центра, куда обратились жители Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50