Власти Ялты будут добиваться возвращения из частной собственности водозаборной станции на озере Могаби. В противном случае водоем нельзя использовать для питьевого водоснабжения- Озеро оказалось с конца 2013 года в частной собственности, вместе с земельным участком под ним, - сообщила на заседании штаба по водоснабжению Крыма глава администрации Ялты Янина Павленко. - Работы администрацией сейчас ведутся по возврату, отрабатываются юридические моменты.Администрация готовит документы для передачи озера Могаби в республиканскую собственность с дальнейшим оформлением на баланс предприятия ГУП «Водоканал Южного берега Крыма». По расчетам властей, за счет притоков Учан-Су в озеро Могаби город получит дополнительно 1 тысячу кубометров воды в сутки.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50