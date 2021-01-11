Власти Ялты определили площадку для строительства первой в Крыму опреснительной станции. Об этом глава горадминистрации Янина Павленко сообщила на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением в Крыму.- Сегодня мы видим, что ситуация с водой стабильная, но та замечательная идея, которая в приоритете — это подбор земельного участка для строительства и внедрения первой в Крыму системы очистки морской воды, с которой уже давно живут все в мире, - отметила Павленко.Однако при подготовке проекта юристы администрации столкнулись в отсутствием нормативной базы по использованию воды из опреснительных установок для ЖКХ. В связи с этим разработкой законодательной базы придется заниматься параллельно со строительством станции.Напомним, ранее власти Крыма планировали построить первую опреснительную установку в поселке Орджоникидзе Сакского района.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50