В Крыму объявили штормовое предупреждение. Начало рабочей недели принесет в регион снег, мокрый снег и дождь, местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.- В южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму со ссылкой на региональный гидрометцентр.В ведомстве напомнили, что на время непогоды возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции и сгнившие деревья.Жителям и гостям рекомендуют на этот период воздержаться от прогулок по лесу и походов в горы. Стоит также держаться подальше от береговой линии. Если непогода застала на улице, лучше обходить стороной рекламные щиты и дорожные знаки. В пресс-службе министерства также не советуют искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.Судоводителям советуют воздержаться от выхода в море, а автолюбителям быть более внимательными на дорогах и по возможности отказаться на этот период от использования личного транспорта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50