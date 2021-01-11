Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили тревожный пост в пост в соцсети.- Помоги найти человека! – обращаются поисковики к пользователям соцсети, - Пропал Янчук Сергей Анатольевич, 35 лет (1985 г.р.), город Симферополь. С 14 декабря 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.Рост пропавшего 160 сантиметров, короткие русые волосы, зелено-голубые глаза. Особые приметы мужчины, который исчез, неизвестны.Волонтеры просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)70-05-452. Звонок бесплатный.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50