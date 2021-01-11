Власти Ялты намерены выставить счет строителям за повреждение водопровода в Массандре. Столб воды бил выше 10 метров несколько часов.- У нас было серьезное повреждение магистрального водовода в Массандре, - сообщила на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением в Крыму глава администрации Ялты Янина Павленко. - Огромный фонтан бил из-под земли, вода текла вдоль дороги.На устранение порыва ремонтникам потребовалось три часа. Водоканал ЮБК подсчитывает причиненный ущерб, чтобы выставить претензию застройщику. Инцидент произошел 9 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50