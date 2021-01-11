В Крыму за весь период новогодних каникул пожарным дважды пришлось тушить загоревшиеся автомобили.Первый инцидент произошел в Симферополе 7 января. В пожарную службу о том, что на улице Буденого горит грузовой автомобиль, сообщили в 15.51. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная бригада огнеборцев.Пламя уничтожило кабину, кузов, генератор, повредил котел. Пострадавших и жертв нет. Пожар площадью 16 квадратных метров ликвидировали в 16.17, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.Еще одно ЧП произошло поздней ночью в Феодосии 8 января: автомобиль марки Mazda-6 горел на улице Насыпная.По прибытии на место происшествия пожарные выяснили, что огонь уничтожил двигатель. Пожар потушили в 01.28.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50