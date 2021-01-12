12 января на Крымском полуострове, как и накануне, зябко и ветрено и сыро. По народным поверьям если на Анисью (12 января – день святой Анисьи, - от ред.) идет снег, то лето будет дождливым и пасмурным.- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем временами дождь. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +6°. Утром на дорогах местами гололедица.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь, вечером сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Днем тепло до +6°.Вода в Черном море +8°…12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50