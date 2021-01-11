«Черноморский центр подводных исследований» больше не будет существовать как самостоятельная организация. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма, учреждение присоединят к музею-заповеднику «Судакская крепость».- Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Музей-заповедник» «Судакская крепость» и председателю комиссии по прекращению деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Черноморский центр подводных исследований» осуществить мероприятия по реорганизации ГБУ РК «Черноморский центр» путем его присоединения к ГБУ РК «Музей-заповедник», - отмечают в ведомстве.В связи с реконструкцией здания работа музея была приостановлена. Комплекс мероприятий по реорганизации учреждений необходимо будет провести до середины февраля 2021 года. Изменений коснуться также кадровые мероприятия.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50