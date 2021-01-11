Крымские власти назвали самую перспективную и востребованную сферу бизнеса в 2021 году. Им стал медицинский туризм.- Крым раньше был всесоюзной здравницей, потому что сочетание климата и природно-лечебных факторов дают возможность лечить на полуострове многие болезни, - подчеркнул министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, слова которого приводит Крымская газета.Он также добавил, что в Крыму также важно развивать IT-сферу.- В Крыму комфортно и удобно развивать бизнес. Сегодня наша бизнес-структура более чем на 80% состоит из субъектов малого предпринимательства. Они обеспечивают около 60% доходов бюджета. И мы стараемся их поддерживать, - пояснил Шеряко.Министр отметил, что на данный момент 25 тысяч субъектов хозяйствования, пострадавших от пандемии, уже получили больше 1,5 миллиарда рублей поддержки из бюджета Крыма. Они также получили федеральную поддержку в размере 1,5 миллиардов рублей.Таким образом, по словам Шеряко, у крымского бизнеса было около 3 миллиардов рублей прямой поддержки. Помимо этого, были также косвенные меры поддержки на более чем 2 миллиарда рублей, среди которых и снижение налоговых ставок, и отмена арендной платы, и многое другое.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50