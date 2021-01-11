12 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей исчезнет ток.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Толстого, 69;ул. Киевская, 78, 78а, 80б;ул. Набережная 60-летия СССР, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 73, 75е;ул. Вилар, 2, 4;ул. Дорожная, 2-6(чет), 3, 11, 13;пер. Молодых Подпольщиков, 2а-4(чет), 8, 3а, 3б;ул. Садовая, 90; ул. Ламброзо, 2-26(чет),1-39(нечет); ул. Рябиновая, 2-36(чет), 1-27(нечет);ул. Калиновая, 2-32(чет), 1-35(нечет);ул. Малиновая, 22-36(чет), 25-33(нечет);ул. Клубничная, 2-32(чет), 1-21(нечет)ул. Земляничная, 10-34(чет), 3-25(нечет)ул. Крайняя, 1-29(нечет)СЕВАСТОПОЛЬс 11.00 до 14.00пр. Октябрьской Революции, 67-А, 67-73, 79, 81, 89;ул. Степаняна, 11;ул. Адмирала Юмашева, 23с 9.00 до 17.00село Орлиное: ул. Тюкова, 2-30, 1-39; ул. Цветочная, 2-14, 1-25с 9.00 до 16.00село Орлиное: пер. Батилиманский, 2-14(чет); 1-17(нечет); пер. Дорожный, 2-6(чет); 1, 5-7(нечет); ул. Кипарисовая, 2-8(чет); 1-5(нечет); пер Кипарисовый, 4-8(чет);18, 26; 3, 5, 9; ул. Ласпинская, 30-Б; ул. Ореховая, 2, 6, 8; 1, 3, 7; ул. Пушкина, 2; 13; ул. Тюкова, 60-Б, 60-А, 46, 52, 56, 60; 57, 77-А, 65-77, 63-А, 61-В, 87-а/1; пер. Форосский, 6-а, 2-8(чет); 1-7(нечет); ул. Культурная, 17-А; ул. КСП «Красный Октябрь», уч. 524.с 10.00 до 17.00ул. Степаняна, 1, 3, 5с 8.00 до 17.00поселок Любимовка ул. Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 24; ЗАО с.Перовской 724/14, 724/16, 724/2, 724; ул. Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125, 127, 133, 139, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141, 143, 147-167(нечет), 171-177(нечет)с 8.00 до 16.00ул. Кирпичная 14, 44, 55-А, 55; ул. Киянченко 33; ул. 6 Бастионная 15-А, 3, 7, 19, 21, 25, 27, 8; ул. Генерала Крейзера 1, 7; ул. Гусева 12-38 (чет), 44-48 (чет), 5, 11-39 (нечет); ул. Демидова 40; ул. Почтовая 4-25; ул. Частника 26-82 (чет), 31-77 (нечет); ул. Фурманова 2; ул. Нефедова 88Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50