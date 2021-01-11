За все время новогодних каникул Международный аэропорт «Симферополь» единожды обслужил максимальное число вылетающих пассажиров.- В утренний час пик 10 января из-за единовременного прибытия более десятка туристических автобусов на входе в терминал аэропорта образовалась очередь. Она была оперативно ликвидирована за счет открытия дополнительных пунктов досмотра, - пояснили в пресс-службе воздушной гавани, слова которой приводит Крым 24.В тот день вылетело 6,5 тысяч пассажиров. Задержек рейсов, связанных с массовым прибытием вылетающих пассажиров, удалось избежать за счет вовремя принятых мер администрацией аэропорта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50