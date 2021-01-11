Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление, что саммит «Крымская платформа», на который Киев возлагает большие надежды по возвращению полуострова, обернется провалом.- «Крымская платформа» - это правильная история, но пока президентом России является Путин, она не принесет Украине практического результата, - заявил экс-чиновник.Также бывший дипломат выразил мнение, что Киев может получить помощь от США.Напомним, что Украина планирует весной провести международный саммит, который поможет наметить стратегию возвращения Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50