Ялта с 12 января переходит на новый график подачи воды. Она будет идти по сетям с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.- Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21.00, - написала на своей странице в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко. - Поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа.Несмотря на то, что притоки в водохранилища пока незначительные, смягчить график позволили горные источники - Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, которое питает проснувшийся водопад Учан-Су. На сегодня они дают 15 тысяч кубометров воды в сутки.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50