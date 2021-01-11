10 января вечерняя смена водителя симферопольского троллейбуса №9 закончилась поножовщиной. Неизвестный напал на него и разбил окно в общественном транспорте.Очевидцы сообщили, что вечером троллейбус, который прибыл на остановку ГРЭС-кольцо, был усеян осколками стекла, на полу было много крови.В полиции КП-Крым прояснили, что на водителя транспорта напал неадекватный незнакомец, который находился в алкогольном опьянении.- Сообщение о произошедшем поступило от водителя троллейбуса 10 января. Он рассказал, что злоумышленник разбил стекло и стал махать ножом. Зацепил им водителя, нанеся серьезные ранения, - отметили в ведомстве.В данный момент подробности происшествия устанавливаются. Разбойник пока не задержан.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50