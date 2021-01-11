Европейский суд по правам человека рассмотрит украинский иск против России о якобы нарушении прав человека в Крыму 14 января.- ЕСПЧ вынесет решение по делу Украины против России на публичном заседании 14 января 2021 года в Страсбурге, - сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.Дело, которое будет рассматривать суд, основано на жалобах Украины, поданных в марте 2014 года и августе 2015 года.Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения референдума, во время которого абсолютное большинство жителей региона высказались за возвращение в состав РФ. Украина и страны Запада итоги референдума не признают.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50