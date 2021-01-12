В Крыму зараженных коронавирусом, имеющих психиатрические заболевания, будут госпитализировать в ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.И. Балабана» в Симферополе.- Больной, имеющий психиатрический диагноз, при заболевании новой коронавирусной инфекцией госпитализируется в медицинскую организацию, на базе которой развернуты койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями согласно маршрутизации, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава республики.Заметим, до 27 октября душевнобольные с симптомами коронавируса проходили лечение в санатории «Прибой», что в Евпатории. В госпиталь на базе объекта размещения направлялись врачи из Крымской республиканской клинической психбольницы №1.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50