Санаторий «Родина» в Ялте теперь передан в введение Следственного комитета Российской федерации, сообщили в пресс-службе Следкома.- Указанным распоряжением он также переименован в «Санаторий Следственного комитета Российской Федерации «Родина» и преобразован в федеральное государственное казённое учреждение, – отметили в пресс-службе.Здравница будет дополнительной мерой поддержки работников ведомства и позволит более оперативно вести лечение сотрудников.Кроме того, в комплексе смогут отдыхать пенсионеры, работающие в Следственном комитете, члены их семей и родственники погибших офицеров.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50