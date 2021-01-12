Пассажиропоток, прошедший через аэропорт «Симферополь» за новогодние праздники, превысил прошлогодние показатели на 13%. За тот же период в воздушной гавани обслужили больше тысячи регулярных рейсов.Всего в аэропорту «Симферополь» обслужили около 141 тысячи пассажиров, пик пришелся на 3 января, когда услугами воздушной гавани воспользовалось 11 тысяч 221 человек. Лидерами рейтинга самых популярных направлений стали Москва и Санкт-Петербург. Также в ТОП попали Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.Полеты в Крым за все время новогодних каникул осуществляли 11 авиакомпаний по 11 направлениям. Были открыты дополнительные рейсы в Симферополь и обратно из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Череповца.- Полеты в Симферополь на эти новогодние праздники пользовались большим спросом. Это свидетельствует о популярности Крыма, а также востребованности авиаперевозок как наиболее комфортного и безопасного вида транспорта, - подчеркнул генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин, слова которого приводят в пресс-службе воздушной гавани.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50