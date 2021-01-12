В Крыму за сутки выявили 184 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших 151 человек самостоятельно обратился за медпомощью в больницу, почувствовав неладное. Еще 29 выявили среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными.- 4 случая – завозные, - уточнил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 282 человека. За все время с начала распространения коронавируса в Крыму болезнь успешно побороло 22 тысячи 222 человека. Число умерших за этот же период составило 605 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50