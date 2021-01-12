В Крыму зафиксировали еще 8 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 за весь период с начала пандемии составило 605 пациентов.Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусную инфекцию обнаружили у 184 человек. В 4 случаях болезнь развивалась бессимптомно.Из общего количества инфицированных самостоятельно за медпомощью к врачу обратилось 151 COVID-положительный пациент. Еще 29 нашли среди тех, кто общался с ранее зараженными. Последние 4 зараженных приехали из-за рубежа.За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 22 тысячи 222 человека.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50