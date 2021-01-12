В Крыму ищут без вести пропавшего 35-летнего симферопольца Сергея Янчука. Он ушел из дома 14 декабря и не вернулся. Родственники не знают, где может находиться мужчина, они начали поиски, подключив все возможные службы, сообщается в группе в ВК «Лиза Алерт Крым».- Рост мужчины 160 сантиментов, телосложение нормальное, русые коротко подстриженные волосы, глаза зелено-голубого цвета, - описывают приметы в группе.Сергей Янчук родился в 1986 году. Достоверных сведений о его нахождении нет с 14 декабря 2020 года.Если вы видели этого человека, позвоните по номеру: 88007005452.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50