Международный аэропорт Симферополь во время зимних каникул с 27 декабря по 10 января обслужил 140, 8 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова, это на 13% превышает показатели этого же периода в прошлом году.За три недели в аэропорту было принято и отправлено больше 1000 регулярных рейсов. Пик пассажиропоток отметили 3 января. В этот день услугами аэропорта воспользовались 11 221 человек. Чаще всего туристы летали в Москву и Санкт-Петербург, а также в Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи.- Всего в период новогодних праздников полеты в Крым выполняли 11 авиакомпаний по 11 направлениям. Дополнительные рейсы в Симферополь и обратно открывались из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Череповца, - рассказали в пресс-службе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50