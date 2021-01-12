Молодой паре из Керчи грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт крупной партии наркотиков. Полицейские задержали наркокурьеров во время профилактической операции в одном из районов города.Пара распространяла товар при помощи создания тайников, местонахождение которых фиксировала на телефон. Во время обыска рюкзака девушки сотрудники правоохранительных органов нашли спрятанные в полимерные пакеты свертки разного размера и цвета.- Запрещенные вещества были упакованы в свертки ярких оттенков, а также выполнены в виде шаров и кубиков. Специалисты изъяли четыре шара черного цвета с сиреневыми ободками, в которых находилась марихуана и 125 свертков ярких цветов. В каждом из свертков находился определенный вид наркотиков, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.У наркокурьеров изъяли 9 фольгированных свертков с наркотическим веществом синтетического происхождения по 10 граммов каждый и 15 свертков, обмотанных красной изолентой, с псиактивным веществом «экстази». Помимо этого, в машине нашли пакет с порошкообразным веществом, 2 стеклянные емкости с трубками и 3-мя стеклянными предметами.- По результатам проведенного исследования, изъятые вещества являются наркотическими: N-метилэфедрон, каннабис, амфетамин, MDMA (экстази), - пояснили в пресс-службе ведомства.Во время допроса подозреваемых выяснилось, что 23-летняя девушка и 20-летний парень товар распространяли на территории полуострова. Против них возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50