Подготовка к новогодним праздникам для 55-летнего жителя села Красногорка была суетливой, но приятной. Крымчанину нужно было решить срочные дела и отлучиться из дома на несколько дней. Вернувшись мужчина понял, что его ограбили.Зайдя в ванную комнату крымчанин увидел сломанное окно, разбросанные вещи и грязные следы от обуви на полу. Он побежал проверять место, где хранил все свои сбережения, но от былой заначки не осталось и следа.Как удалось выяснить КП-Крым, злоумышленник утащил с собой больше 3 миллионов рублей и 15 тысяч долларов.По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело. Вору грозит до десяти лет тюрьмы, но пока его не нашли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50