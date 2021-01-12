Администрация крымской столицы предложила пользователям социальных сетей выбрать общественную территорию, благоустройство которой планируется в 2021-2022 годах.- Предлагаем проголосовать за территорию, которая должна быть благоустроена, по Вашему мнению, в первую очередь, - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Опрос завершился 12 января в 12.00. Подробнее ознакомиться с результатами можно по ссылке.Во время голосования пользователи также предлагали свои варианты территорий, требующих благоустройства. Все идеи, уточнили в пресс-службе, учтут при формировании планов по благоустройству.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50