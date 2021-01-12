В последнее время жители крымской столицы все чаще жалуются на выключенные или неисправные валидаторы в городских автобусах. Однако, как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минтранса республики, с января нового года ситуацию взяли на строгий контроль.Теперь в случае жалобы на тот или иной маршрут министерство будет организовывать проверки.- Если поступает жалоба, мы организовываем проверку, чтобы разобраться, почему в этих автобусах не работают платежные терминалы. В случае намеренного отключения валидатора, соответствующая информация доводится до перевозчика. Недобросовестных водителей могут даже уволить с данного автобуса, - отмечают в пресс-службе.В ведомстве также подчеркнули, что если в автобусах все еще не работают валидаторы, то стоимость проезда в городском транспорте составляет прежние 17 рублей, а не 22.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50